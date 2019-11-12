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المياه الوطنية تعلن عن 12 #وظيفة
في عدة مدن عبر تمهير
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركه المياه الوطنية من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( مكة المكرمة – جدة – الطائف ) ، وفق التفاصيل التالية :
• مهندس مدني (عام)
جدة , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 6
• مهندس إنشاءات
جدة , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2
• أخصائي موارد بشرية
مكة المكرمة , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 1
• أخصائي موارد بشرية
الطائف , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 1
• أخصائي تدريب
مكة المكرمة , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 1
• أخصائي تدريب
الطائف , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 1
وأوضحت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التقديم والاطلاع على المزيد من التفاصيل ( هنا الرابط ).
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