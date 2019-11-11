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#وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تقويم الأسنان (الأحساء).
– طبيب أسنان عام (الأحساء).
– أخصائي معالج الأسنان (الأحساء).
– أخصائي علاج وتوسيع الأسنان (الأحساء).
– طبيب أسنان أطفال (الأحساء).
– محلل وظيفي لتقنية المعلومات (الظهران).
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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