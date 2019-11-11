وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد بالدمام

2019-11-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى البطحاء العام، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير وحدة.

– المدير التنفيذي لجودة التمريض والتطوير المهني.

– أخصائي تمريض عام.

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– المدير التنفيذي لعمليات التمريض السريرية.

– أخصائي أول تمريض.

– مساعد صيدلي.

– فني سحب دم.

– أخصائي علاج طبيعي غير طبيب.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 11 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







