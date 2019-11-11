- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد بالدمام
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى البطحاء العام، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، والتجمع الصحي الأول.
وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير وحدة.
– المدير التنفيذي لجودة التمريض والتطوير المهني.
– أخصائي تمريض عام.
– المدير التنفيذي لعمليات التمريض السريرية.
– أخصائي أول تمريض.
– مساعد صيدلي.
– فني سحب دم.
– أخصائي علاج طبيعي غير طبيب.
وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 11 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.