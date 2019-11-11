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#وظائف إدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. منسق أول- المواد (الجبيل).
. سكرتير تنفيذي (الرياض).
. أخصائي- أمن وحوكمة ومخاطر وامتثال تقنية المعلومات (الرياض).
. رئيس قسم- مبيعات صب البلاستيك (حائل).
. المستشار أول- إستراتيجية المواهب والعلامات التجارية (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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