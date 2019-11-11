20 #وظيفة شاغرة بمستشفى الهيئة الملكية بينبع

2019-11-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية بينبع.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري- حديثي الولادة.

. استشاري- أمراض الكلى.

. أخصائي مسجل- أمراض القلب (للنساء).

. أخصائي مسجل- أمراض الكلى.

. أخصائي مسجل- طب أسنان.

. أخصائي مسجل- علاج وحشو الأسنان.

. أخصائي مسجل- الطوارئ.

. أخصائي مسجل- جراحة المخ والأعصاب.

. استشاري- القلب التداخلي.

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. استشاري- طب الجهاز الهضمي.

. استشاري- علم الأعصاب.

. استشاري- جراحة التجميل.

. استشاري- التعويضات السنية.

. استشاري- جراحة العظام بالمنظار.

. استشاري- جراحة المخ والأعصاب.

. استشاري- جراحه الأطفال.

. استشاري- الأورام وأمراض الدم.

. استشاري- الأمراض المعدية.

. استشاري- الأمراض الجلدية.

. استشاري- الروماتيزم.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)