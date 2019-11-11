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10 #وظائف هندسية وإدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول معدات دوارة.
– مهندس ثاني مواد.
– مهندس ثاني تخطيط وجدولة.
– أخصائي ثاني إدارة العقود.
– مهندس ثاني تكاليف.
– مهندس تحول رئيسي.
– مهندس أول تحسين العمليات (عدد وظيفتين).
– مهندس رئيسي مراقبة العمليات.
– مهندس سلامة الأصول.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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