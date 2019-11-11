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2019-11-11 #وظائف بـ معهد الأبحاث وتقنيات التحلية يشترط شهادة من هيئة مهنية ذات صلة متابعات الخليج 365 - الجبيل أعلن معهد الأبحاث وتقنيات التحلية بالجبيل عن توفر وظائف بمسمى “محلل أعمال السوق”. الشروط: – درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو بحوث التسويق أو في الأعمال التجارية أو أي مجال ذي صلة” يفضل درجة الماجستير”. – شهادة من هيئة مهنية ذات صلة – خبرة 3- 5 سنوات في أبحاث السوق. Advertisements – الخبرة السابقة في الشرق الأوسط. – المعرفة بصناعة المياه والصرف الصحي والمرافق العامة. – خبرة في تحلية المياه. – الخبرة في منظمة R&D. – مهارات تحليلية، الاتصال، إدارة البائعين الخارجيين. – مهارات الكمبيوتر (Microsoft Office، مثل Word وExcel وPowerPoint وما إلى ذلك). – إجادة اللغة الإنجليزية. للتقديم من خلال الرابط التالي (من هنا).

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