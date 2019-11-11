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#وظائف أكاديمية بمعهد الأمير سعود الفيصل
للعمل في مدينة الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية عن توفر وظائف أكاديمية للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية.
الشروط:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
3- أن يكون تخصصه في الماجستير ذات تخصصه في البكالوريوس.
4- ألا يقل تقديره عن “جيد جدًّا”.
5- ألا يزيد عمرة على ثلاثين عامًا.
المستندات المطلوبة:
1- صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية. (البكالوريوس والماجستير)
2- صورة الهوية الوطنية.
3- صورة معادلة الشهادة/ الشهادات من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم، بالنسبة للشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة.
4- السيرة الذاتية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 17/ 3/ 1441هـ، عن طريق رفع جميع الأوراق الثبوتية بصيغة (PDF) على ألا يزيد حجم الملف عن (3 MB) (من هنا).
أو ترسل على البريد الإلكتروني :
[email protected]
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