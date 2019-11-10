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#وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محاسب ثالث: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.
– فني بطاقات الموظفين: شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة العامة، أو أي مجال ذي الصلة.
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 ربيع الأول 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 19 ربيع الأول 1441هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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