وظائف قيادية شاغرة لدى مجموعة الناغي

2019-11-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة مع المجموعة “حافل” في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت المجموعة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير مستودع: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير تدريب صيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة المحركات والمركبات).

وأوضحت المجموعة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)