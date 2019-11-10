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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بوبا العربية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. موظف التجميع والتحصيل (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.
. موظف- مندوب خدمات المستشفى (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق، أو الرعاية الصحية، أو التمريض، أو الصيدلة).
. موظف التجميع والتحصيل (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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