وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

2019-11-10

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “أفيردا السعودية العالمية المحدودة، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف إداري (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– إداري مكتب (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص الرسم والتصميم الهندسي.

– موظف أمن (للرجال): شهادة الثانوية العامة.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







