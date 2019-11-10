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#وظائف صحية شاغرة في مدينة الأمير سلطان الطبية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
وبينت الإدارة أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني التعقيم (عدد وظيفتين).
– مسعف/ فني إسعاف.
– فني علاج تنفسي (عدد 3 وظائف).
– ممارس عناية تنفسية (عدد وظيفتين).
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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