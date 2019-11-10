وظائف تعليمية شاغرة للجنسين في مراكز عبور

2019-11-10

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين؛ وذلك للعمل لدى فصول فرط الحركة بمدارس الجودة الأهلية التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وبينت المجموعة، أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– الفيزياء.

– الرياضيات.

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– اللغة العربية.

– اللغة الإنجليزية.

– الحاسب الآلي.

– الفنية.

– التربية الخاصة (مسار توحد، فكري، اضطرابات سلوكية).

وأوضحت المجموعة، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي: (هنا).







