وظائف شاغرة : وظائف مصر للطيران 2019

ننشر وظائف مصر للطيران والتي تعلن عن حاجتها إلى فنيين في عدد كبير من التخصصات الفنية، وذلك عن طريق الإعلان الخارجي الذي يحمل رقم 40 لسنة 2019، والمنشور صباح اليوم السبت الموافق 9/11/2019، ضمن وظائف العدد الأسبوعي لجريدة أخبار اليوم، على أن يكون التقديم عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمصر الطيران على شبكة الإنترنت.

وظائف مصر للطيران فنيين

وظائف مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والتي تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعاقد في التخصصات التالية:

فني صيانة هيكل ومحرك.

فني عمرة ومحركات.

فني عمرة وحدات.

فني عمرة اجهزة.

فني اصلاح هيكل.

فني معالجة ودهان أسطح طائرات.

يتم تقديم الطلبات على موقع شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية على شبكة الانترنت خلال الفترة من 14/11/2019 حتى 25/11/2019.

وظائف مصر للطيران نوفمبر 2019.