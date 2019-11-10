العدل تعلن عن #وظائف لحملة الماجستير

2019-11-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العدل توفر عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على المرتبة الثامنة في عموم مناطق المملكة عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات (الشرعية، القانون، الحقوق، الأنظمة) للرجال والنساء، وتخصصات (الحاسب الآلي) للنساء فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم والتسجيل سوف يكون متاحاً من خلال بوابة وزارة العدل (هنا)، اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 13 ربيع الأول، حتى يوم الخميس المقبل الموافق 17 ربيع الأول 1441 هـ، وسينتهي التسجيل في تمام الساعة 12 مساءً.

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واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يتوفر لديهم قرار معادلة من وزارة التعليم بالنسبة للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن تكون شهادة الماجستير في التخصصات الشرعية مسبوقة بمؤهل البكالوريوس في تخصص الشريعة.

وأوضحت الوزارة أنه ينبغي على المتقدم للتسجيل في موقع الوزارة رفع صورة من وثيقة التخرج (الماجستير) بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة بالإضافة لصورة من الهوية الوطنية، وصورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين على الوظائف الشرعية والحاسب الآلي.

ولفتت وزارة العدل النظر إلى أن الطلبات المستلمة من المتقدمين سيتم دراستها من خلال البيانات المسجلة من قبل المتقدم أو المتقدمة، وصور المستندات المرفوعة وفق شروط الإعلان، وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب.

وأكدت وزارة العدل على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.







