وظائف إدارية في شركة موبايلي

2019-11-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة موبايلي، اليوم الأحد، عن توفر وظائف إدارية للعمل في الرياض، وترغب الشركة في شغلها بالكوادر الوطنية.

وأضافت شركة موبايلي أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (من هنا).







