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2019-11-10 #وظائف للجنسين في بنك ساب للعمل في جدة والرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن بنك ساب عن توفر وظائف بمسمى “استشاري إداري”، للجنسين للعمل في جدة والرياض، عبر برنامج تمهير. الشروط : Advertisements سعوديو الجنسية بكالوريوس إدارة أعمال وأوضح بنك ساب أنه يمكن لمن يجد في نفسه الكفاءة التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).







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