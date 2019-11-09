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2019-11-09 #وظائف للنساء في شركة حلويات بالخرج والدلم متابعات الخليج 365 - الخرج أعلنت إحدى شركات صناعة الحلويات في المملكة، اليوم السبت، عن توفر وظائف للنساء في الخرج والدلم. المميزات : – تأمين طبي. Advertisements – تأمينات اجتماعية. – دوام ثمان ساعات. التقديم على الإيميل : [email protected] أو واتس اب: 0569704423







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