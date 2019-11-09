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2019-11-09 #وظائف لدى مجموعة الهيلتون العالمية في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مجموعة الهيلتون العالمية في الرياض توفر وظائف بمسمى “مسوقة ومصممة جرافيك”. Advertisements الشروط : سعودية الجنسية

لغة إنجليزية غير مسجلة في التأمينات الاجتماعية المميزات : دورات تدريبية

إجازة يومين في الأسبوع

تأمين طبي

وجبات مجانية خلال فترة الدوام ترسل السيرة الذاتية على : [email protected]







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