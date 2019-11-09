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2019-11-09 #وظائف نسائية بتخصص رياض الأطفال في الأحساء متابعات الخليج 365 - الأحساء أعلنت مدارس نور الفرقان الأهلية بمحافظة الأحساء عن توفر وظائف نسائية في تخصص رياض الأطفال. الشروط : تحمل ضغوطات العمل Advertisements الجدية والالتزام في العمل خبرة لا تقل عن 3 أشهر للتواصل والتقديم على الوظائف ولمزيد من التفاصيل من خلال الهواتف التالية: 0547890187 0135808959







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