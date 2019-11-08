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2019-11-08 #وظائف إدارية شاغرة في بلدية أضم متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت بلدية محافظة أضم- التابعة لأمانة محافظة جدة- وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن توفر وظائف شاغرة للرجال، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: – مهندس تخطيط مساعد. Advertisements – مساح (عدد وظيفتين). – مراقب صحي. وأوضحت البلدية أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 ربيع الأول 1441هـ، ويستمر لمدة خمسة أيام، وذلك من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)

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