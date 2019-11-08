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2019-11-08 #وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS بتبوك والطائف متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشرف إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف). . فني إدارة البيانات- التايفون (الطائف). Advertisements . فني خلية التدريب- التايفون (الطائف). . فني إلكترونيات الطيران (تبوك). . فني صيانة أنظمة كهربائية- الهوك (تبوك). . مخطط الأسطول- التايفون (الطائف). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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