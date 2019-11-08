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2019-11-08 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة سيمينس متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى: . منسق الأعمال- مشروع المترو (الرياض). . مشغل المستودع (الرياض). Advertisements . مراقب كهربائي (الرياض). . مدير جودة الموقع (الرياض). . مستشار البيئة والصحة والسلامة- مشروع المترو (الرياض). . مهندس مراقبة الجودة (للسعوديين/ الرياض). . مهندس خدمة ميداني (للسعوديين/ جدة). وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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