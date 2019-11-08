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#وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وفروعها في كل من جدة، والأحساء.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد إداري ثان (للنساء/ الرياض).
– مشغل أول جرافيك (للرجال/ الرياض).
– كاتب إدخال البيانات (للنساء/ الرياض).
– موظف القبول والتسجيل (للرجال/ الأحساء).
– كاتب إدخال البيانات (للنساء/ جدة).
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 ربيع الأول 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 23 ربيع الأول 1441هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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