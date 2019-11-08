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2019-11-08 #وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالاتصالات السعودية متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مهندس أول تقديم خدمات تقنية المعلومات. Advertisements – مهندس تقديم خدمات تقنية المعلومات. – مدير قسم السياسات والعمليات. – أخصائي تحليل الأعمال. – مشرف التطوير. وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2019م. وأشارت شركة الاتصالات إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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