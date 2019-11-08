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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول الاعتماد وتطوير السياسات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو الصيدلة، أو إدارة المستشفيات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.
– منسق ثاني دعم الحياة: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (السكرتارية الطبية، أو الإدارة، أو الرعاية الصحية).
– مهندس نظم أول: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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