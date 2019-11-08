وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى تخصصي الدمام

2019-11-08

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الأمل للصحة النفسية، ومستشفى بقيق العام، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تمريض.

. استشاري مساعد (طبيب)- علم الأحياء الدقيقة.

. موظف اتصالات إدارية.

. سكرتير (عدد وظيفتين).

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. أخصائي أشعة الثدي.

. منسق تمريض.

. ممرض.

. أخصائي اجتماعي.

. مثقف صحي.

. ممرض أول- مختبر القسطرة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 7 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







