شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-08 #وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير المشتريات (عدد 3 وظائف). . كبير أخصائي تصوير الأشعة البوزترونية. . متابع ثالث- طلبات الشراء. Advertisements . مندوب مشتريات. . مساعد مندوب مشتريات (عدد وظيفتين). . مستشار إدارة سلسلة الإمدادات التكاملية. . مستشار إدارة سلسلة الإمدادات الاستراتيجية. . مساعد رعاية. وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يناير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.