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2019-11-07 تعليم حفر الباطن يعلن عن #وظائف على لائحة بند الأجور متابعات الخليج 365 - حفر الباطن تعلن إدارة تعليم حفر الباطن عن توفر وظائف شاغرة على لائحة بند الأجور، وفق المسميات الشروط التالية: Advertisements – الوظائف: فني هواتف عدد (2)

فني آلات مكتبية عدد (1)

فنية آلات مكتبية عدد (1)

فني تصوير عدد (1) – الشروط: أن يكون المتقدم /ة سعودي/ة الجنسية. أن يكون المتقدم /ة مكملًا لثمانية عشر عامًا من العمر. أن يكون المتقدم /ة من سكان حفر الباطن مع إحضار ما يثبت السكن. ألّا يقل المؤهل الدراسي عن شهادة الخامس الابتدائي مع القدرة على القيام بالعمل على مستوى مبتدئ من خبرة في مجال العمل. أن يكون المتقدم /ة حاصلًا على شهادة تدريبية في مجال العمل لمدة ستة أشهر. أن يكون المتقدم /ة مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت ذلك. ألا يكون المتقدم /ة حاصلًا على راتب تقاعدي أو تأمينات. خلو ملف المتقدم /ة من أي سوابق لدى الجهات الأمنية. أن يجتاز المتقدم /ة الفحص الطبي. أن يجتاز المتقدم /ة المقابلة الشخصية. – للتقديم عبر موقع الإدارة على الرابط التالي (هنا ) خلال الفترة من تاريخ 1441/3/13 وحتى تاريخ 1441/3/15هـ. pic.twitter.com/wTB2XNqVRF — تعليم حفر الباطن (@hafredumedia) November 7, 2019 ) . – تفاصيل الإعلان ومعرفة بقية الشروط من خلال الرابط () .







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