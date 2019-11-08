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2019-11-07 غرفة الرياض تعلن عن 94 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص التقديم عليها يبدأ الأسبوع المقبل متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت غرفة الرياض عن توفر 94 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص على النحو التالي: التاريخ: 2019/11/10

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة مجموعة الموارد

الجنس: ذكر

المكان: غرفة الرياض ——————-

التاريخ: 2019/11/10

التوقيت: من 9:00 إلى 12:00

اسم المنشأة: الحلى الفاخر

الجنس: أنثى

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2019/11/11

التوقيت: من 10:00 إلى 1:00

اسم المنشأة: شركة بطل ديزاين السعودية

الجنس: أنثى

المكان: مقر الشركة



التاريخ: 2019/11/11

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: الشركة العربية للبلاط

الجنس: أنثى Advertisements

المكان: غرفة الرياض



التاريخ: 2019/11/11

التوقيت: من 11:00 إلى 1:00

اسم المنشأة: شركة دربن العقارية

الجنس: ذكر

المكان: مقر الشركة



التاريخ: 2019/11/12

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: هني مون

الجنس: أنثى

المكان: غرفة الرياض



التاريخ: 2019/11/13

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة تمر العربية

الجنس: ذكر

المكان: غرفة الرياض



التاريخ: 2019/11/13

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: تمر العربية

الجنس: أنثى

المكان: غرفة الرياض

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