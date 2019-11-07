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2019-11-07 مستشفى دلة يعلن عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مستشفى دلة عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفق التفاصيل التالية: 1- أخصائي (التعقيم المركزي) (CSSD) درجة البكالوريوس أو دبلوم في التعقيم.

خبرة سنتين في نفس المجال (المفضل).

يجيد اللغة الإنجليزية.

ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2- مندوب مبيعات صيدلية (Pharmacy Sales Representative) Advertisements – المتطلبات:

1 – دبلوم المدرسة الثانوية

2- خبرة سنتين كممثل مبيعات

3- يجيد اللغة الإنجليزية

المهارات المطلوبة:

1- مهارات التواصل الجيد

2- مهارات مبيعات قوية

3- محو الأمية الحاسوبية 3- موظف السجلات الطبية (MEDICAL RECORDS OFFICER) التعليم والعمل متطلبات الخبرة بكالوريوس إدارة المستشفى أو أي مجال ذي صلة.

المعرفة المتخصصة / الخبرة / المهارات المعرفة يالمصطلحات الطبية

المعرفة باللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.

يجيد الحاسب.

بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن 5 سنوات

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا )







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