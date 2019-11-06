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#وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 4 مدن
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي أول- الموارد البشرية (ينبع).
. فني- محلل الجودة (الجبيل).
. أخصائي أول- التدريب الفني (الجبيل).
. مشرف- الكهرباء (الجبيل).
. مشرف- خدمة العملاء (الدمام).
. ممثل- المبيعات (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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