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#وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى القوات المسلحة بالخرج
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الخرج.
وبينت الإدارة أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. ممرض- وحدة رعاية الأطفال الخاصة.
. ممرضة قانونية (عدد 3 وظائف).
. صيدلي (عدد وظيفتين).
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2019م.
وأشارت الإدارة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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