وظائف شاغرة لدى مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف بحثية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– باحث بصريات إلكترونية: درجة الماجستير في تخصص ذي الصلة.

– فني مركبات (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019م.

وأفادت إدارة المركز أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).