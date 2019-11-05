وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس سلامة أول.

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– مهندس ثالث مشاريع.

– مهندس ثاني تشغيل المعدات.

– مهندس أول مشاريع.

– منسق أول مسرح التشغيل.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







