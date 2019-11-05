وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى مصفاة ساتورب

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق المشتريات.

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– فني ميداني.

– كيميائي.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).