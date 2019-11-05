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2019-11-05 #وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – فني معدات إطفاء/ ضابط طوارئ أول (الرياض). – فني معدات إطفاء/ ضابط طوارئ ثانٍ (الرياض). – أخصائي عمليات الشراء (الرياض). – مساعد رعاية مرضى (الرياض). Advertisements – ممرض ثانٍ (الرياض). – فني إقفال (الرياض). – استشاري أورام (الرياض). – منسق إداري أول (الرياض). – أخصائي علاج طبيعي (جدة). وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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