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#وظائف إدارية شاغرة بشركة بوبا في 3 مدن
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– موظف خدمات العملاء (جدة): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مدير التحصيل (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.
– مدير التحصيل (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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