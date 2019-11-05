شكرا لقرائتكم #وظائف للجنسين في شركة مجموعة القرعاوي التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-05 #وظائف للجنسين في شركة مجموعة القرعاوي التجارية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة مجموعة القرعاوي التجارية عن توفر وظائف للجنسين للعمل في الرياض. المسمى الوظيفي: أخصائيو مبيعات Advertisements للعمل في :

معارض بوديوم

فيرساتشي بوتيك الشروط :

سعوديو الجنسية أو أبناء وبنات المواطنات

العمر : من 18 إلى 35 المميزات :

الراتب : 4500 ريال

ساعات العمل : 8 ساعات

تأمين طبي

تأمينات اجتماعية للمقابلات : القرعاوي قاليريا – طريق الملك فهد تقاطع شارع العروبة

يوميا من السبت للخميس من الساعة 10 صباحاً إلى 12 ظهراً ترسل السيرة الذاتية بعنوان (دوام كامل) على : [email protected]







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف للجنسين في شركة مجموعة القرعاوي التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.