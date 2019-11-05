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2019-11-05 9 #وظائف شاغرة لدى شركة العليان عبر برنامج تمهير متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة العليان للخدمات الغذائية من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، للعمل في مدينة ( الرياض ، جدة ) ، وفق التفاصيل التالية : Advertisements • محاسب ‎ / للرجال

الرياض , الرياض

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 5 • محاسب ‎ / للرجال

جدة , مكة المكرمة

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2 • أخصائي موارد بشرية ‎ / للرجال والنساء

الرياض , الرياض

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2 • للتفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا) .







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