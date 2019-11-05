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الشؤون الإسلامية في تبوك تعلن عن #وظائف إمام ومؤذن بنظام العقود
متابعات الخليج 365 - تبوك
أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عن توفر عدد من الوظائف بمسمى إمام ومؤذن وذلك بنظام العقود، في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة.
وحدد الفرع عدداً من الضوابط الواجب توفرها بالمتقدم ومنها:
– أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.
– أن يكون سعودي الجنسية
– يحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم
– يحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن الثانوية،
– اجتياز اختبار لجنة التقييم،
– أن يكون متفرغاً للعمل.
وأهاب فرع الوزارة بمن يجد في نفسه القدرة والأهلية سرعة التقدم لإدارة المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، أو بالإدارات التابعة لها في محافظات المنطقة، وذلك حتى يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول الحالي.
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