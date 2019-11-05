وظائف أكاديمية في تخصص اللغة الصينية بـ جامعة الأميرة نورة

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن وظيفة أكاديمية شاغرة درجة “معيد” تخصص (لغة صينية) :

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الكلية الدرجة العلمية التخصص المطلوب الشروط والتخصصات الواجب توافرها في المتقدمات كلية اللغات معيد لغة صينية – أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: 1-(اللغة الصينية وآدابها) Chinese Mandarin Language and Literature 2-(اللغة الصينية) Chinese Mandarin Language 3-(تدريس اللغة الصينية كلغة ثانية أو كلغة أجنبية) Teaching Chinese Mandarin as a Second / Foreign Language 4-الترجمة (اللغة الصينية-اللغة العربية( Translation (Chinese Mandarin -Arabic 5-الترجمة (اللغة الصينية-اللغة الإنجليزية( Translation ( Chinese Mandarin -E

– الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمات:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية من العنصر النسائي.

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2- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو غير سعودية معترف به

3-ألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن “جيدجداً”.

4-ألا يتجاوز عمرها 30 عاماً

5-إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة، يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان.

6-اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

7-أن تكون حاصلة على ما لا يقل عن مستوى (VI) في اختبار HSK (اختبار الكفاءة اللغوية في اللغة الصينية). (إرفاق صورة من الشهادة).

– المستندات المطلوب إرفاقها:

1- صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية) سارية المفعول.

2- إرفاق صورة المؤهل العلمي (الوثيقة) والسجل الأكاديمي.

3- صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

4- إرفاق المستندات المطلوبة المذكورة في الشروط.

5- السيرة الذاتية.

6- الخبرات السابقة (إن وجدت).

ملاحظات هامة للمتقدمات :

التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (بوابة التوظيف الإلكترونية) ( اضغط هنا​​ ) وينتهي بنهاية يوم الخميس تاريخ 1441/3/17هـ الموافق 2019/11/14م.

سوف يتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية:

1- عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة.

2-​ عدم إرفاق المستندات المطلوبة بالشروط، أو عدم انطباق شروط الوظيفة، أو عدم استكمال البيانات المسجلة.

يمكن للمتقدمة تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم، على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.

نأمل الاطلاع على دليل الاستخدام لنظام التوظيف الإلكتروني قبل التقديم على الوظائف:(اضغط هنا​).