وظائف شاغرة : اسئلة المقابلات الشخصية واجاباتها لشغل وظيفة جديدة

مع انتشار الانترنت والعالم الرقمي وظهور مهن ووظائف جديدة يحتاجها السوق الرقمي والمعلوماتي، بدأت كثرة الطلب على موظفين جدد لشغل هذه الوظائف الجديدة والتي يحتاجها سوق العمل على الانترنت.

وتطلب الشركات منك تقديم سيرة ذاتية عنك تكتب فيها مؤهلاتك وخبراتك ومدي مهاراتك في هذه المهنة.

أما في حالة القبول والتقدم للمقابلة الشخصية فانك قد تواجه يومًا مصيريًا يتحدد علي اساسه قبولك او عدم قبولك لشغل هذه الوظيفة.

وعند المقابلة الشخصية مع الشركة ستلقي عليك مجموعة من الاسئلة ويجب عليك الاجابة عليها وتتخطي هذه الاسئلة وبالطبع قد لا تكون هناك اسئلة أو بعض من الاسئلة التي باجابتك عنها قد تحدد قبولك للوظيفة.

1- حدثنا عن نفسك أكثر.

2- لماذا تريد التقدم لهذه الوظيفة بالذات؟

3- لماذا يجب علينا توظيفك أنت بالتحديد؟

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4- لماذا تركت الوظيفة السابقة؟

5- ما هو التقدير المادي الذي تستحقه؟

6- صف لنا موقفا او مشكلة تعرضت لها واستطعت حلها.

7- كيف يمكنك التعامل مع ضغوط وتوتر العمل؟

8- ماهي أفضل نقاط قوتك ؟

9- ما هى أكبر نقاط ضعفك؟

10- هل لك اهداف تتمني تحقيقها في المستقبل ؟