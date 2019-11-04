وزارة الدفاع تدعو المتقدمين والمتقدمات لشغل وظائف الدفاع الجوي لإجراء المقابلة

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت قوات الدفاع الجوي المتقدمين والمتقدمات لشغل وظائفها المعلن عنها في تاريخ (١٤٤١/٠٢/١٣هـ) على موقع وزارة الدفاع، والبالغ عددهم ٧٦ متقدمًا ومتقدمة، لإجراء المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي الواقعة على طريق الدائري الشرقي مع طريق العروبة بمدينة الرياض حسب الجدول المرفق بالإعلان.

كما أكدت قوات الدفاع الجوي أنها دعت أكثر من متقدم/ متقدمة لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

وعلى المعلنة أسماؤهم مراجعتهم في التاريخ المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة:

أصل الهوية الوطنية مع صورة.

أصل وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع صورة.

الحاصلين على الدراجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.

ونود التأكيد على من لم يحضر/ تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك عزوفًا منه/ منها عن رغبته في التوظيف.

ولفتت وزارة الدفاع إلى أن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين يوم الأحد الموافق (١٤٤١/٠٣/١٣هـ) الساعة 9 صباحًا بمقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي.

​تسلسل ​الهوية الوطنية ​الاسم ​موعد المقابلة ​١ ٠٦٩٧******** ​حسين بن جعفر بن حسين المناسف ​١٤٤١/٠٣/١٣هـ–الساعة ٩ ص ​٢ ​٠٨٧١******** ​محمد طالب محمد عبدالحفيظ ​١٤٤١/٠٣/١٣هــ –الساعة ٩ص ​٣ ​٤٦٨٠******** ​وسيم زهير خميس مطهر ​١٤٤١/٠٣/١٣هـ –الساعة ٩ص ​٤ ​٢٧٧١******** ​عبدالله يحي سليمان عبادل ​١٤٤١/٠٣/١٣ هــ–الساعة ٩ص ​٥ ​٣٣٩٩******* ​علي بن عبدالمحسن بن علي آل سليمان ​١٤٤١/٠٣/١٣ هــ–الساعة ٩ص ​٦ ​٠٨٨٢******* ​محمد بن عبدالله بن مكي آل إبراهيم ​١٤٤١/٠٣/١٣ هــ–الساعة ٩ص ​٧ ​٠٦٩٨******* ​محمد حسن بن سليم السليمان ​١٤٤١/٠٣/١٣هــ–الساعة ٩ص ​٨ ​٦٢٨٧******* ​عيسى ناصر بن محمد الجزيري ​١٤٤١/٠٣/١٣ هــ–الساعة ٩ص ​٩ ​٥٠٣٨******* ​عبدالله على بن عبدالله بوجباره ​١٤٤١/٠٣/١٣ هــ–الساعة ٩ص

​١٠ ​٥٤٦٧******* ​محمد عبدالرزاق بن طاهر آبوزيد ​١٤٤١/٠٣/١٣ هــ–الساعة ٩ص ​١١ ​٩٧٢٣******* ​يحي محمد علي عسيري ​١٤٤١/٠٣/١٣ هــ–الساعة ٩ص ​١٢ ​٨١٢٢******** ​زهير بن حسن بن علي الدبيسي ​١٤٤١/٠٣/١٣ هــ–الساعة ٩ص ​١٣ ​٦٤٧٣******* ​علي بن عباس بن محمد القديحي ​١٤٤١/٠٣/١٣ هــ–الساعة ٩ص ​١٤ ​٣٣٤٧****** ​إبراهيم علي بن حسن غضبان ​١٤٤١/٠٣/١٣ هــ–الساعة ٩ص ​١٥ ​١٥٨٨****** ​عباس حسين بن علي العباس ​١٤٤١/٠٣/١٣ هــ–الساعة ٩ص ​١٦ ​٩٢٩٦****** ​يعقوب علي بن عبدالله الصفار ​١٤٤١/٠٣/١٣ هــ–الساعة ٩ص

مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين يوم الاثنين الموافق (​١٤٤١/٠٣/١٤هـ) الساعة 9 صباحًا بمقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي تسلسل الهوية الوطنية الاسم ​موعد المقابلة ​١ ​٦٢٠٨****** عبدالرحمن معتوق بن شريده الأحمد ​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​٢ ​٣٠٩٩***** ​فيحان فارس صالح العتيبي ​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​٣ ​١١٥٣***** ​سلطان علي عبدالله الشهري ​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​٤ ​٨٧٥١***** علي الحميدي بن حمود المطيري ​​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​٥ ​٢٣٥٦***** يحيى أحمد علي الزهراني ​​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​٦ ​٣٧٧٨***** فيصل سليم علي البلوي ​​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​٧ ​٨٤٥٢***** سعيد بن عبدالله ابن حسين الحسين Advertisements ​​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​٨ ​٠٧١٢****** عبدالله بن مسفر بن محمد الحزوبر ​​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​٩ ​٠٨٩١****** عبدالله محمد بن إبراهيم الدوسري ​​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص

​١٠ ​٨٢٣١***** باقر محمد بن عبدالله النمر ​​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​١١ ​٧٢١٦***** عبداللطيف عبدالمنعم بن راضي الحمود ​​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​١٢ ​٤٥١٤***** ​محمد سليمان بن محمد الصهيل ​​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​١٣ ​٤٦٩٩***** عبدالله خالد بن عبدالله الدرويش ​​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​١٤ ​٠٨٨١***** صالح بن سعيد بن أحمد آل سبت ​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​١٥ ​٣٥٢١***** ​جعفر علوي بن جعفر آل شرف ​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص ​١٦ ​٢٧٠١****** حبيب عباس بن إبراهيم الساده ​​١٤٤١/٠٣/١٤هـ–الساعة ٩ ص

مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحات يوم الثلاثاء الموافق ( ١٤٤١/٠٣/١٥هـ) الساعة 9 صباحًا بمقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي

​١ ٣٨٧١******** ​عزيزه حمادي بن أحمد الجدعاني ​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​٢ ********٧٧٢٦ ​دانيه إبراهيم بن حمد الجهيمي ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​٣ ​٣٨٤٥******** ​ساميه عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​٤ ٥٠٧٢​******** ​أمل حسن علي الشهري ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​٥ ١٧٢٢​******** ​سكينة بنت علي بن سعود آل علي ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​٦ ٧٦٧١​******** ​علا ضيف الله ابن أحمد العوفي ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​٧ ٢٥٣٨​******** ​صفاء عبدالله سليمان الحمدان ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​٨ ٦٧١٧​******** ​هيفاء خالد بن عبدالله العجمي ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​٩ ١٦٠٥​******** ​فاطمة مهدي أحمد عصفور ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​١٠ ٦٦١​******** ​نوره محمد سعيد الغامدي ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص

​١١ ٧٨٥٧​******** ​طفلة حمود محمد السبيعي ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​١٢ ٧١٢٧​******** ​منيرة صلبي فرحان العنزي ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​١٣ ​٤٢٣٧******** ​البندري فهد عبدالمحسن بن تمران ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​١٤ ٦٧١٦​******** ​نجود محمد مناحي العتيبي ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​١٥ ​٢٤١٠******** ​نيادي جمعان محمد المالكي ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​١٦ ٤٦٨٤​******** ​أميرة عمر عبداللطيف البازي ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​١٧ ٩٢٨٢​******** ​رنده أحمد إبراهيم الحربى ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​١٨ ٨٦٧٣​******** ​نوال حسن علي القرني ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​١٩ ٨٠٠٨​******** ​فاتن آدم بن ناصر السعدون ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​٢٠ ​٧٠٧٣******** ​سفانة علي بن جبر الجهني ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص

​٢١ ​٤٣٠٧******** ​مرام سعيد أحمد الزهراني ​​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص ​٢٢ ٧٩٣٦​******** ​ابتسام حسن بن حسين الصاعدى ​١٤٤١/٠٣/١٥هـ – الساعة ٩ص