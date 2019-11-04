وظائف شاغرة للخريجين في مجموعة شاهيني

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الفرص التدريبة المنتهية بالتوظيف للخريجين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للمجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت المجموعة، أن التخصصات المطلوبة هي:

– التسويق.

– الإدارة والموارد البشرية.

– المحاسبة.

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– الكمبيوتر وتقنية المعلومات.

– نظم المعلومات الإدارية.

– هندسة الكمبيوتر.

– المالية.

– الهندسة الصناعية وهندسة النظم (عدد 17 وظيفة).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المطلوبة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).







