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33 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفى الهيئة الملكية بينبع
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية بينبع.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مكتبات طبية.
– سكرتير طبي (للنساء).
– أخصائي جبس وتجبير.
– فني جبس وتجبير.
– محقق إداري.
– مساعد طبيب أسنان (للنساء).
– أخصائي تخدير.
– فني تخدير.
– أخصائي أشعة/ تفتيت حصى.
– فني تخطيط دماغ وعضلات.
– أخصائي قياس السمع.
– أخصائي علاج النطق.
– أخصائي قسطرة القلب.
– فني قسطرة القلب.
– أخصائي تخطيط قلب.
– فني تخطيط قلب.
– أخصائي تخطيط القلب الصوتي.
– أخصائي نفسي.
– أخصائي إمداد التعقيم.
– فني إمداد التعقيم.
– صيدلي إكلينيكي.
– معالج مهني.
– أخصائي علاج طبيعي (للنساء).
– أخصائي إسعاف وطوارئ.
– أخصائي أشعة.
– أخصائي مكافحة العدوى.
– أخصائي بنك دم.
– فني بنك دم.
– أخصائي مختبرات.
– ممارس مكافحة العدوى.
– مدير مكافحة العدوى.
– مسؤول تعليم التمريض.
– أخصائي تمريض.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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