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الجامعة الإسلامية تعلن أرقام المرشحين للوظائف الإدارية والصحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن أرقام المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للمتقدمين للوظائف الإدارية والصحية، والتي تم إجراء اختبارها يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441 هـ ، حسب التفاصيل التالية:
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