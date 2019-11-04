شكرا لقرائتكم الجامعة الإسلامية تعلن أرقام المرشحين للوظائف الإدارية والصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-04 الجامعة الإسلامية تعلن أرقام المرشحين للوظائف الإدارية والصحية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن أرقام المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للمتقدمين للوظائف الإدارية والصحية، والتي تم إجراء اختبارها يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441 هـ ، حسب التفاصيل التالية:







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