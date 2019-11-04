النيابة العامة تدعو الخريجات للتقديم على شغل 100 #وظيفة إدارية

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# الوظيفة المرتبة الجهة المنطقة عدد الوظائف 1 باحث اجتماعي (الوظيفة تتطلب مقابلة) 8 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 1 2 باحث اجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 2 3 باحث إحصاء مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 3 4 باحث وثائق (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 1 5 فني دعم مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 1 6 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 3 7 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 3 8 مأمور علاقات عامة (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 1 9 مأمور وثائق ومحفوظات (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 1 10 محاسب مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 1 11 مدقق حسابات مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 1 12 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 1 13 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 4 14 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 1 15 مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة الرياض ( منطقة الرياض ) 2 16 باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة مكةالمكرمة ( منطقة مكةالمكرمة ) 1 17 باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة مكةالمكرمة ( منطقة مكةالمكرمة ) 1 18 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة مكةالمكرمة ( منطقة مكةالمكرمة ) 2 19 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة مكةالمكرمة ( منطقة مكةالمكرمة ) 1 20 مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة مكةالمكرمة ( منطقة مكةالمكرمة ) 1 21 باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة جده ( منطقة مكةالمكرمة ) 1 22 فني دعم مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة جده ( منطقة مكةالمكرمة ) 1 23 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة جده ( منطقة مكةالمكرمة ) 1 24 باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة المدينةالمنورة ( منطقة المدينةالمنورة ) 1 25 مدقق حسابات مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة المدينةالمنورة ( منطقة المدينةالمنورة ) 1 26 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة المدينةالمنورة ( منطقة المدينةالمنورة ) 1 27 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة المدينةالمنورة ( منطقة المدينةالمنورة ) 1 28 باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة بريده ( منطقة القصيم ) 1 29 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة بريده ( منطقة القصيم ) 2 30 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة بريده ( منطقة القصيم ) 1 31 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة بريده ( منطقة القصيم ) 1 32 باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الدمام ( المنطقة الشرقية ) 1 33 محاسب مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الدمام ( المنطقة الشرقية ) 1 34 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الدمام ( المنطقة الشرقية ) 1 35 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الدمام ( المنطقة الشرقية ) 3 36 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة الدمام ( المنطقة الشرقية ) 2 37 باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة ابها ( منطقة عسير ) 1 38 باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة ابها ( منطقة عسير ) 1 39 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة ابها ( منطقة عسير ) 1 40 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة ابها ( منطقة عسير ) 1 41 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة ابها ( منطقة عسير ) 1 42 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة ابها ( منطقة عسير ) 1 43 باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة حائل ( منطقة حائل ) 1 44 باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة حائل ( منطقة حائل ) 1 45 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة حائل ( منطقة حائل ) 1 46 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة حائل ( منطقة حائل ) 2 47 ناسخ آلة (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة حائل ( منطقة حائل ) 1 48 باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة تبوك ( منطقة تبوك ) 1 49 باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة تبوك ( منطقة تبوك ) 1 50 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة تبوك ( منطقة تبوك ) 2 51 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة تبوك ( منطقة تبوك ) 1 52 باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الباحه ( منطقة الباحه ) 1 53 باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الباحه ( منطقة الباحه ) 1 54 فني دعم (الوظيفة تتطلب مقابلة) 7 النيابة العامة الباحه ( منطقة الباحه ) 1 55 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الباحه ( منطقة الباحه ) 2 56 باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة عرعر ( منطقة الحدود الشمالية ) 1 57 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة عرعر ( منطقة الحدود الشمالية ) 2 58 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة عرعر ( منطقة الحدود الشمالية ) 1 59 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة عرعر ( منطقة الحدود الشمالية ) 1 60 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة عرعر ( منطقة الحدود الشمالية ) 1 61 باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الجوف ( منطقة الجوف ) 1 62 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة الجوف ( منطقة الجوف ) 1 63 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الجوف ( منطقة الجوف ) 2 64 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الجوف ( منطقة الجوف ) 2 65 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة الجوف ( منطقة الجوف ) 1 66 باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة جازان ( منطقة جازان ) 1 67 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة جازان ( منطقة جازان ) 1 68 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة جازان ( منطقة جازان ) 1 69 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة جازان ( منطقة جازان ) 1 70 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة جازان ( منطقة جازان ) 1 71 باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة نجران ( منطقة نجران ) 1 72 باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة نجران ( منطقة نجران ) 1 73 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة نجران ( منطقة نجران ) 1 74 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة نجران ( منطقة نجران ) 1 75 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة نجران ( منطقة نجران ) 2 76 مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة نجران ( منطقة نجران ) 1 77 ناسخ آلة (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة نجران ( منطقة نجران ) 1

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