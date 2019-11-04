وظائف شاغرة بـ هيئة السوق المالية

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى ( مدير وحدة – إدارة التواصل ) وفق التفاصيل التالية :

المهارات المطلوبة:

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: الإعلام (علاقات عامة)، إدارة أعمال، تسويق، مالية أو ما يعادلها.

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– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

– خبرة (13) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (11) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال إدارة الإعلام, التسويق, الاتصال, مالية أو ما يعادلها.

– للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).